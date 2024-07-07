Следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по поиску натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта

Офицеры 305 военного следственного отдела вновь провели рейд с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта в одном из гаражных кооперативов Мурманска.

Мероприятие было организовано в рамках постоянно проводимой работы, направленной на обеспечение соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации.

Во время рейда военные следователи не только проверяли документы, но и активно информировали граждан о возможностях поступления на военную службу по контракту. Данная работа направлена на повышение осведомлённости населения о службе в Вооружённых Силах и предоставлении всем заинтересованным гражданам шанса рассмотреть этот важный и ответственный путь.

В результате проведенного мероприятия один из проверяемых мужчин добровольно выразил желание поступить на военную службу. Он был направлен в ближайший пункт отбора для дальнейшего прохождения необходимых процедур и оформления документов.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.