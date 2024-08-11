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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 11:00

Следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по поиску уклоняющихся от воинского учёта натурализованных граждан в Мурманске

Следователи 305 военного следственного отдела провели плановый рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие охватило скверы, парки и иные места отдыха людей в городе Мурманск.

В рамках проверки офицеры не только осуществляли контроль за постановкой на воинский учёт, но и информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту, рассказывая о предоставляемых льготах и привилегиях для военнослужащих. Особое внимание было уделено важности исполнения гражданских обязанностей и активному участию в жизни страны.

Данная работа является плановой и проводится на регулярной основе, чтобы поддерживать высокий уровень осведомленности граждан и соблюдение законодательства в области воинского учета.

Отметим, что 8 августа Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Закон также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им гражданства РФ. Для этого в документе предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

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