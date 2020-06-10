Следователи изъяли документацию по ремонту упавшего под Мурманском моста для экспертиз

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения пролета железнодорожного моста под Мурманском изъяли у подрядчиков необходимую документацию для проведения экспертиз. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обрушение железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги произошло 1 июня, в результате обрушения никто не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

«В настоящее время следователями назначены и проводятся строительно-техническая и технологическая судебные экспертизы. В Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске изъята вся необходимая для производства экспертиз документация, в том числе в подрядных организациях, осуществляющих ремонт моста», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1984 года по настоящее время уровень воды поднимался и на более высокие метки, о чем получены соответствующие сведения. Проверено качество ранее проведенных ремонтных работ, предусматривал ли капитальный ремонт наличие дополнительных нагрузок природного характера, а также наличие или отсутствие нарушений при текущем содержании железнодорожного моста.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.