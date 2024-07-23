Следователи Печенгского военного гарнизона провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта натурализованных граждан
В целях обеспечения соблюдения воинского учёта натурализованными гражданами, следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд в гаражных кооперативах города Заполярный. Мероприятие было направлено на выявление граждан, уклоняющихся от выполнения своих воинских обязанностей.
В ходе проверки офицеры информировали проверяемых граждан о возможностях поступления на военную службу по контракту.
В результате рейда был выявлен мужчина, который не смог представить документы, подтверждающие его постановку на воинский учёт. Для уточнения данных и принятия необходимых мер, данный гражданин был направлен в военный комиссариат.
Следственные органы Печенгского военного гарнизона продолжают работу по контролю соблюдения воинского учета и привлечению граждан к выполнению их воинских обязанностей.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.