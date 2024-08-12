Следователи провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта натурализованных граждан среди автовладельцев

Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд по выявлению экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта среди автовладельцев. Мероприятие проходило на дорогах общего пользования и стоянках автотранспорта города Заполярный.

В ходе рейда было проверено порядка десяти человек недавно получивших гражданство Российской Федерации, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, вовремя не вставших на воинский учёт. Их сопроводили в военный комиссариат для уточнения данных.

Офицеры отдела не только осуществляли контроль за постановкой на воинский учёт, но и информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту. Внимание уделялось разъяснению карьерных перспектив и возможных льгот, предоставляемых военнослужащим.

Эти рейды являются частью регулярной работы по поддержанию правопорядка и соблюдению законодательства в сфере воинского учета среди натурализованных граждан.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флот.у