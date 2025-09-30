Следователи военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. Рейд прошёл в жилом районе города.

В рамках проверки офицеры не только контролировали постановку на воинский учёт, но и проводили активную информационную работу. Гражданам разъяснялись возможности поступления на военную службу по контракту, а также перспективы и льготы, предоставляемые военнослужащим.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.