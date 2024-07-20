Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта граждан
Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проходило в скверах, парках и иных местах отдыха Октябрьского округа города Мурманска.
В ходе рейда офицеры обследовали популярные места отдыха, проводя проверки документов у граждан. Целью мероприятия было выявление лиц, не вставших на воинский учёт в установленный срок, и информирование населения о возможностях и преимуществах военной службы по контракту.
Офицеры не только проверяли наличие воинских документов, но и проводили разъяснительную работу, информируя граждан о преимуществах и условиях контрактной службы. Всем проверяемым была предоставлена информация о возможностях профессионального роста и карьерного развития в рамках военной службы.
В результате рейда был выявлен мужчина, который не смог представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат для уточнения данных.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.