В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу», а в Дубае - самый глубокий в мире бассейн-город с затонувшими автомобилями – людям есть на что посмотретьГосударственный фонд «Защитники Отечества» запускает акцию «Семья Защитников Отечества»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.24 16:30

Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта граждан

Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проходило в скверах, парках и иных местах отдыха Октябрьского округа города Мурманска.

В ходе рейда офицеры обследовали популярные места отдыха, проводя проверки документов у граждан. Целью мероприятия было выявление лиц, не вставших на воинский учёт в установленный срок, и информирование населения о возможностях и преимуществах военной службы по контракту.

Офицеры не только проверяли наличие воинских документов, но и проводили разъяснительную работу, информируя граждан о преимуществах и условиях контрактной службы. Всем проверяемым была предоставлена информация о возможностях профессионального роста и карьерного развития в рамках военной службы.

В результате рейда был выявлен мужчина, который не смог представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат для уточнения данных.

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал (16+)20:10Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в июне 2024 года снизилась до 9,71% после 10,03% в мае-PRO Валюту (16+)Команда Мурманской области – бронзовый призёр третьего этапа Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика