Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта граждан
Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проводилось в жилых массивах посёлка городского типа Печенга.
В рамках проверки следователи обследовали несколько жилых кварталов, уделяя особое внимание выявлению граждан, не вставших на воинский учёт в установленный срок. В ходе рейда офицеры проверяли наличие воинских документов и проводили разъяснительную работу с населением.
Проверяемые граждане были проинформированы о возможности поступления на военную службу по контракту, а также о преимуществах и условиях такой службы. В частности, офицеры разъясняли условия контрактной службы, преимущества и карьерные возможности, которые она предоставляет.
В результате рейда был выявлен мужчина, который не смог представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. В связи с этим он был направлен в военный комиссариат для уточнения данных.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.