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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.24 10:05

Следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта граждан

В минувшие выходные следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проходило в гаражных кооперативах города Североморск.

В рамках проверки, следователи тщательно обследовали два гаражных комплекса, расположенных в разных районах города. Особое внимание уделялось выявлению граждан, которые, несмотря на обязательства по воинскому учёту, не встали на учёт в установленный законом срок.

В ходе рейда офицеры не только проверяли наличие воинских документов, но и проводили разъяснительную работу с населением. Проверяемые граждане были проинформированы о возможностях поступления на военную службу по контракту, а также о преимуществах и условиях такой службы.

Военная служба — это не только долг каждого мужчины, но и возможность для профессионального роста и карьерного развития.

Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону напоминает, что уклонение от воинского учёта является нарушением законодательства Российской Федерации и влечет за собой административную и уголовную ответственность. В случае выявления подобных нарушений, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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