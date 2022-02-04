Следователи восстанавливают картину ЧП в Баренцевом море, в результате которого погиб один человек

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

В рамках расследования уголовного дела следователями установлена хронология событий, приведших к наступлению трагических последствий, так, мужчина 1985 года рождения арендовал катер для любительского лова морского ежа. 2 февраля арендатор судна, изучив сводки погоды, принял решение о выходе в море для совершения вышеназванного промысла. Для этого от привлёк четверых мужчин, имеющими право на управление маломерным судном и спуска на глубину. Судно вышло в Баренцево море от причала Мурманска и проследовало мимо населённого пункта Териберка, в сторону Дальних Зеленцов.

На следующий день, несмотря на удовлетворительное состояние погоды, поднялись ветер и волны, судно потеряло ход. Спустившись в машинное отделение, один из членов экипажа обнаружил поломку вала винта, который был повреждён в результате наматывания на него троса. В этот момент судно, находившееся на расстоянии кабельтова от берега, стало нести к скалам, после чего они подали сигнал бедствия.

Члены экипажа предпринимали всевозможные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился, заякориться, но накатом волны оборвало трос, спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но её разорвало о корму.

После нескольких ударов о прибрежные скалы, четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако мужчина 1962 года рождения, оказался в воде в условиях, несовместимых с жизнью, в результате чего погиб.

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте допросили выживших членов экипажа, назначили необходимые экспертизы, произвели осмотр судна. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Фото: https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1653634/