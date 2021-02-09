Следователями проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в районе мончегорского кладбища

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в городе Мончегорске.

Установлено, что 3 февраля текущего года местный житель, 1941 года рождения, вышел из дома, после чего утратил связь с близкими. 7 февраля тело мужчины обнаружено в районе кладбища, расположенного на Авиационной набережной в Мончегорске.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следователем произведён осмотр места происшествия. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным причиной смерти мужчины явилось переохлаждение.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.