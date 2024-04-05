Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств покушения на Андрея Чибисча в Апатитах

Напавший вчера в Апатитах на губернатора Андрея Чибиса задержан и допрошен, сообщил Следственный комитет России.

«В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение лёгких телесных повреждений, сообщает СКР.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного», - сообщает ведомство.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

Как сообщается на телеграм-канале СКР, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Прокуратурой Мурманской области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя Апатиты уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что после нападения 42-летний житель Апатитов попытался скрыться, но был задержан.

Заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев после операции сообщил, что Андрей Чибис находился в тяжёлом, стабильном состоянии.