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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.21 22:00

Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка 2008 года рождения

Как сообщает Главное управления МЧС России по Мурманской области, 22 марта в 18 часов от зарегистрированной туристской группы из  Санкт-Петербурга поступила информация о том, что при сходе снежной массы в районе п. Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался несовершеннолетний ребёнок 2008 г.р. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительное.

На место происшествия выдвинулись спасатели ПСП МАКАСЦ Кировска и Мурманска МЧС России, включая кинологический расчёт, спасатели ПАСС АСС МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Мончегорск». Также к реагированию была привлечена оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области с организацией психологического обеспечения психолога Главного управления.

В региональном центре работает ОШ Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В итоге, к реагированию было привлечено 53 человека, 18 ед. техники и 11 снегоходов.

Петербурженка 12 лет погибла, её тело без признаков жизни извлекли из-под снега. Другие туристы находятся в удовлетворительном состоянии, помощь медиков им не нужна, оказывается психологическая помощь. С родственниками девочки, попавшей под снежную массу, работают психологи МЧС России.

Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка 2008 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщает СК.

Прокуратурой Мурманской области организована проверка по факту попадания группы туристов под сошедшую снежную массу в районе станции Имандра.

Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокурору г. Оленегорска о проведении проверки по факту попадания группы туристов, в числе которых могут быть несовершеннолетние, под сошедшую в районе ст. Имандра снежную массу.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

 

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