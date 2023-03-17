Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием – Николай Евменов

Крылатыми ракетами «Калибр» могут быть оснащены практически все действующие подлодки ВМФ России. Следующим шагом станет оснащение субмарин гиперзвуковым оружием.

«Испытания крылатых ракет «Калибр» проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», — заявил в интервью «Красной звезде» главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Сейчас в составе российского флота порядка десяти основных проектов подводных лодок. Постепенного происходит процесс унификации - это нужно для упрощения и удешевления строительства и эксплуатации кораблей. При этом подлодки предыдущих поколений глубоко модернизируются для выполнения современных задач.

Напомним, 19 марта – День моряка-подводника. Эта дата связана с событием, произошедшим в 1906 году, когда по указу императора Российской империи Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый класс боевых кораблей – подводные лодки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm