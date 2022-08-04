Слёт трудовой молодёжи прошел в АО «ММТП»

Весело и задорно провели выходные стажёры и практиканты, которые этим летом трудятся в АО «Мурманский морской торговый порт». Специально для них Молодёжный совет предприятия организовал слёт на территории турбазы «Теремок».

Девушки и юноши отгадывали загадки, пели песни, фантазировали, фотографировались – занимаясь этим в рамках интеллектуального квиза, в котором ребята разделились на пять команд, чтобы сообща решать непростые задачи. При этом все вопросы касались АО «ММТП», что позволило участникам лучше узнать о градообразующем предприятии и его истории.

В результате молодые люди не только сплотились, но и узнали, насколько дружелюбным предприятием является Мурманский морской торговый порт. В завершении мероприятия были хороводы на улице, весёлые и подвижные игры. Ребята уехали уставшие, но счастливые.

«Мурманский морской торговый порт заботится не только о том, чтобы условия труда сотрудников были оптимальными, но и старается организовывать досуг. Молодежный совет регулярно проводит мероприятия для сотрудников. Так мы не только лучше узнаем друг друга, но и отлично проводим время. А в дружном коллективе работать намного приятнее», - рассказывает председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249433%2Falbum-149919532_285535637