Слёт участников региональных производственных кластеров состоялся в Мурманске

15 декабря в рамках круглого стола «Мой бизнес» прошёл слёт участников производственных кластеров, организованный региональным Центром кластерного развития при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Руководитель Центра кластерного развития Владимир Попов выступил с докладом об итогах работы Центра в 2023 году, о своей деятельности также рассказали предприниматели, которые являются участниками региональных туристско-рекреационного, производственно-пищевого и кластера Северного дизайна.

«Мероприятие в таком формате мы стараемся организовывать ежегодно, что позволяет предпринимателям представить информацию о своем бизнесе, познакомиться с другими участниками кластеров, найти новых партнеров, обсудить насущные вопросы, а также предложить новые инструменты продвижения для развития предпринимателей. С каждым годом растет спрос на услуги Центра и хотелось бы отметить, что в 2023 году было предоставлено 195 комплексных услуг предпринимателям, что больше на 14,7%, чем в предыдущем году», – поделился руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов.

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах внутреннего и въездного туризма, пищевой и креативной отраслях, стать участниками региональных кластеров и воспользоваться различными услугами.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте https://murmancluster.ru/ регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру Центра можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru