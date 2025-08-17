Слёт юннатов «Первых» объединил участников из 27 регионов в Мурманской области

С 13 по 18 августа в Мурманской области впервые проходит Слёт юннатов «Первых», ключевое ежегодное событие Всероссийского проекта «Юннаты Первых». Участники «Движения Первых» из 27 регионов России собрались в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!», чтобы обменяться опытом и внести свой вклад в развитие экологической культуры региона.

«Мы с гордостью принимаем участников слёта юннатов движения «Первых» на мурманской земле. Здорово, что вы выбрали для себя такую важную миссию — изучать природу, чтобы беречь и сохранять её. Спасибо вам за это благородное дело, за сохранение нашей замечательной природы, а значит, и нашей Родины», — отметила во время церемонии открытия врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В рамках слёта состоялись открытие экологической тропы протяжённостью 700 метров, а также пленарная сессия «Векторы развития сообщества юннатов: дорога в будущее» и стратегическая сессия по разработке модели юннатской смены для детских центров. Для участников организованы обучающие экскурсии на атомный ледокол «Ленин» и Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, основная цель слёта — поддержка натуралистической и научно-практической деятельности участников сообщества юных натуралистов «Движения Первых», развитие экологической культуры и бережного отношения к природе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551878/#&gid=1&pid=5