Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru

Исследование hh.ru показало, что каждый третий житель Мурманской области, в случае повышения на работе точно внедрит систему слежения и мониторинга за своими подчиненными. В связи с этим юрист hh.ru Дарья Ерзина подготовила рекомендации в каких случаях работодатели действительно могут следить за сотрудниками и читать их переписку, а когда нет.

Опрос hh.ru показывает, что 36% жителей региона точно внедрят систему слежки и мониторинга своих подчиненных, если получат повышение по службе и станут руководителями. Причем чем старше были респонденты, тем более категоричными они оказались. Так, точно будут следить за работниками потенциальные руководители в возрасте 45-54 лет и старше (там ответили 60% респондентов этого возраста). А вот респонденты 25-34 лет лишь в 20% случаев согласились бы следить за подчиненными.

Интересно, что рядовые мурманчане, не находящиеся на руководящих должностях, чаще всего не видят пользы в системах слежения за работниками – 54% ответили именно так. А вот 24% добавили, что в целом мониторинг за работниками мог бы сделать оценку результатов работы людей более прозрачной и справедливой. Ещё 25% респондентов, которые могли выбрать несколько вариантов ответа, верят, что слежка за работниками делает их более дисциплинированными. При этом больше половины опрошенных признались, что сталкивались с тем, что работодатели следили за ними на работе и мониторили их работу.

Может ли работодатель вести видеосъёмку в офисе для контроля сотрудников и производственных процессов?

Работодатель вправе контролировать как работники выполняют свои трудовые обязанности: вести видеонаблюдение и видеозапись на рабочих местах и осуществлять иную фиксацию производственных процессов, а также хранить полученную информацию (ч. 1 ст. 22, ст. 214.2 ТК РФ), но только при соблюдении определенных условий. Так, следить за работниками без предупреждения нельзя. А потому чтобы легализовать видео-, аудио- или иную фиксацию работодатель обязан не только предупредить о съёмке, но издать локальный нормативный акт и приказ. С этими документами сотрудники должны быть ознакомлены под подпись за 2 месяца до установки камер. А еще в обязательном порядке необходимо разместить таблички в рабочих помещениях с видеонаблюдением и аудиофиксацией.

Но при этом нарушение неприкосновенности частной жизни не допускается. То есть видеонаблюдение в туалетах, раздевалках, комнатах отдыха и иных аналогичных помещениях, а также чтение личной переписки работников на их личных устройствах строго запрещено. (Определение Третьего КСОЮ от 03.07.2023 № 88-14171/2023).

Может ли работодатель читать переписку сотрудников?

Работодатель имеет право отслеживать переписку, которую работники ведут через корпоративные каналы (например, рабочую почту или корпоративные мессенджеры), если это предусмотрено внутренними документами (политиками безопасности, правилами внутреннего распорядка). В таком случае опять же все сотрудники должны быть в обязательном порядке уведомлены о такой практике.

А вот если компания не дала своим сотрудникам доступ к корпоративным средствам связи, но при этом они необходимы для выполнения трудовой функции – это нарушение обязанности работодателя, который обязан обеспечивать работников всем необходимым для исполнения обязанностей. И в таком случае читать рабочую переписку сотрудников, но ведущуюся через личные аккаунты, работодатель не может.