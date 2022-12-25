Слияние двух фондов «будет абсолютно бесшовным»: сроки перечисления пенсий и иных выплат после начала работы Социального фонда России с января 2023 года не поменяются

Сроки перечисления пенсий и иных выплат после начала работы Социального фонда России с января 2023 года не поменяются. Об этом заявил председатель нового ведомства Сергей Чирков.

По его словам, клиентские службы Социального фонда заработают с 9 января. Их адреса можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы будут доступны в любое время.

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся», — сказал Чирков РИА «Новости».

Он заверил россиян, что слияние двух фондов «будет абсолютно бесшовным», и в первую очередь «оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки».

Напомним, Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и о создании на их базе единого Социального фонда РФ.

В компетенцию новой структуры будут входить вопросы пенсионного и социального обеспечения, оплаты больничных, выплат по беременности и родам и по уходу за ребёнком, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказания социальной поддержки, предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в электронной форме.

Фонд начнёт свою работу с 1 января 2023 года, при этом переходный период может занять два года. Как отметила в ходе пленарного заседания Совета Федерации вице-премьер Татьяна Голикова, для граждан, получающих пенсии и социальные выплаты, принципиально ничего не изменится — процесс назначения и выдачи таких средств для них останется прежним.