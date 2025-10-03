Слоган «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрирован в качестве товарного знака

Столицей русской Арктики назвал Мурманск Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в марте 2025 года, после чего правительством Мурманской области было принято решение закрепить его официально.

Теперь товарные знаки «Мурманск - столица Арктики» и «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрированы.

— Наш бренд успешно помогает привлекать внимание, инвестиции и развивать экономику. Он подчеркивает особое положение Мурманска как ключевого центра на севере России, открывающего новые возможности и перспективы для жителей региона и всей страны, — отметил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.