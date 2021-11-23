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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.21 12:30

Слова благодарности - заслуженному портовику

Кайум Харисович Хайруллов пришёл в Мурманский морской торговый порт 36 лет назад, в 1985 году. К тому моменту у него за плечами уже была срочная служба в армии, работа на заводе и в море. С рождением третьего ребёнка постепенно пришло решение быть ближе к дому. Так и привела его судьба в Мурманский морской торговый порт.

«Сначала хотел пойти работать на буксир, в портофлот. Пришёл поговорить с капитаном, командой, а у них - обед. Чтобы не терять время, зашёл в отдел кадров, а там мне и предложили работу на берегу», - смеется Кайум Харисович.

С того момента жизнь и судьба нашего героя были накрепко связаны с ММТП. Здесь он прошёл путь от грузчика до бригадира комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах грузового района № 1. Стал высококвалифицированным докером-механизатором 1 класса, освоил различную технику: автопогрузчики, портовые тягачи, тракторы и портальные краны, а также смежные специальности. Как сказано в служебной характеристике, «за всё время работы он зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным и дисциплинированным работником, в совершенстве освоил технологию погрузочно-разгрузочных работ, специфику выполняемой работы». И не случайно в 2003 году Кайум Харисович был единогласно избран бригадиром укрупненной комплексной бригады №30, которую успешно возглавлял почти 20 лет. За добросовестное отношение к делу его неоднократно отмечали различными наградами, в том числе, званиями «Почетный работник морского флота», «Ветеран порта», благодарностями и почетными грамотами губернатора Мурманской области. В честь завершения трудовой вахты в ММТП с Кайумом Хайрулловым встретился исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов и представителя руководства предприятия.

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо за надёжный добросовестный труд! Мы всегда знали, что если за решение какой-то производственной задачи отвечал Кайум Хайруллов, то фронт работ надежно «прикрыт» и за результат можно не беспокоиться», - сказал на встрече исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Во время беседы Кайум Харисович подтвердил народную мудрость, что уход на пенсию – это новый этап жизни, когда можно заняться вопросами, на которые раньше, при напряженном графике, не всегда хватало времени. Сейчас он, прежде всего, работает дедушкой, помогает своим близким. При этом с портом связи не прерывает. Он по-прежнему остаётся активным играющим тренером футбольной команды «ММТП». В свою очередь, исполнительный директор Алексей Рыкованов предложил залуженному портовику не ограничиваться футболом и подумать о возможности продолжить сотрудничество с родным предприятием в качестве наставника.

«Сохранение опыта и его передача молодым работникам всегда были важной частью развития ММПТ. Тем более сейчас, когда движение наставничества вновь набирает силу в самых разных отраслях промышленности», - подчеркнул Алексей Рыкованов.

«Приятно, что тебя не забывают и ценят! Вообще могу сказать, стабильность порта – это самый большой плюс. Здесь всегда старались сохранить лучшее в коллективе и развивать его традиции. Это здорово!» - сказал Кайум Хайруллов и пообещал подумать, в каком качестве может быть полезен родному предприятию.

 

На фото: исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, ветеран АО «ММТП» Кайум Хайруллов, директор по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский.

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