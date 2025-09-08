Слово и дело: в Мурманске состоялись традиционные встречи с горожанами в округах

В областном центре на прошлой неделе состоялись традиционные еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В ходе встречи исполняющего обязанности начальника управления Октябрьского округа Павла Воронина с жильцами дома №67 по ул. Академика Книповича обсуждалась возможность обустройства кармана для парковки автомобилей рядом с домом.

Кроме того, жильцы дома №63 попросили оградить зелёную зону и обратили внимание на проблему запаха канализации в подъезде №1.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова на встрече с жильцами дома №11/4 по ул. Адмирала флота Лобова обсудила вопросы санитарного состояния придомовой территории, необходимость покоса травостоя и возможность установки детской игровой площадки.

Жители дома №2 по улице Южная обратились к начальнику управления Первомайского округа Александру Боянжу с просьбой установить освещение на участке от въезда с объездной дороги до остановочного комплекса в районе разворотного кольца на улице Героев Рыбачьего.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, на прошлой неделе было восстановлено ограждение зелёной зоны во дворе дома №36 по ул. Комсомольская. Также проведён покос травостоя около дома №11/4 по ул. Адмирала флота Лобова и заменена плитка на фасаде дома №26 по проспекту Героев-североморцев.

