«Слово. Музыка. Танец» - концертная программа, посвящённая дню рождения Мурманского отделения Союза писателей России

4 декабря в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концертная программа «Слово. Музыка. Танец», посвящённая дню рождения Мурманского отделения Союза писателей России.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, на вечере прозвучат стихи известных заполярных поэтов, в том числе в авторском исполнении. Гости встречи услышат песни и музыкальные композиции от мурманских исполнителей. Выступят ведущие писатели региона, а также участники литературного объединения «Мурман».

Музыкальным подарком для всех участников вечера станет выступление дуэта Екатерины Ефремовой и Ирины Волокославской «Струны. Струны», а также трио Екатерины Усатенко (флейта), Зои Башко (флейта) и Марии Макаровой (фортепиано). С поэтической композицией выступят воспитанники Детской театральной школы города Мурманска, а танцевальным подарком станут ритмичные латиноамериканские танцы в исполнении студии фламенко «Nuevo dia» под руководством Ольги Плотниковой.

Мурманская писательская организация Союза писателей СССР была образована в 1978 году. В её состав входили известные писатели Борис Романов, Леонид Крейн, Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Николай Колычев, Дмитрий Коржов. За годы существования организация объединила лучших литераторов регионов, инициировала и провела крупные всероссийские и международные проекты, такие, как День славянской письменности и культуры, Международные славянские ходы, конкурс «Храмы России», фестиваль «Капитан Грэй». Произведения членов организации публиковались в ведущих журналах страны и федеральных издательствах, стихи и проза переводились на многие иностранные языки.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457296854%2F681529fe23ae14c249