«Словом и делом» - в Североморске волонтёры обеспечат масками предпринимателей

Во флотской столице волонтёрское движение «Словом и делом» бесплатно передаст маски для муниципальных учреждений и частных предпринимателей. Акция приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Коллективные заявки принимаются 6 мая - с 15.00 до 18.00 по телефону 8-911-336-06-70 или электронному адресу: slovomidelom51@mail.ru

Количество масок ограничено.