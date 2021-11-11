Сложная ледовая обстановка на Северном морском пути вызывает тревогу

Более 20 судов либо застряли, либо испытывают сложности с прохождением морского льда на Северном морском пути (СМП), толщина которого растёт с каждым днём, передают «Морские вести России».

В последние годы перевозки грузов по СМП в конце октября – начале ноября проходили достаточно гладко. Однако в этом году ситуация изменилась. На конец октября большая часть удаленных районов Арктики оказалась покрыта морскими льдами. И белый покров стремительно становится всё толще, затрудняя навигацию.

Судя по ледовым картам, значительная часть моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря покрыта морским льдом толщиной более 15 см. В восточной части Восточно-Сибирского моря есть участки с однолетними льдами толщиной до 70 см, а также с двухметровыми многолетними льдами.

В числе судов, находящихся сейчас в восточном секторе СМП, есть два нефтеналивных танкера и значительное количество сухогрузов. Среди последних – три судна, перевозящих железную руду из Канады в Китай, и два судна с железной рудой из Мурманска.

Танкеры «Андрей Первозванный» и «Владимир Русанов» доставляли нефть в удаленный посёлок Певек на побережье Чукотки. У причалов в Певеке до сих пор находятся ещё четыре судна, которые могут столкнуться с проблемами при возвращении оттуда.

Несколько судов меняли курс в поисках убежища и попытке обойти тяжёлые участки. Голландское судно большой грузоподъемности «Poolgracht» в конце октября доставило груз на газовый проект «НОВАТЭКА» на Гыданском полуострове и должно было вернуться в Китай. Вместо этого сейчас судно идёт на запад в составе каравана во главе с атомным ледоколом «Таймыр». В его составе также суда «UHL Flash» и «UHL Faith». По состоянию на 8 ноября суда прошли пролив Вилькицкого в Карское море. Оба судна компании «United Heavy Lift GmbH» идут из Китая и в последние две недели испытывали большие трудности с преодолением льдов. Данные о движении судов показывают, что оба шли по маршруту зигзагом.

Обоим судам UHL присвоен ледовый класс Arc4, и они отстают от графика как минимум на две недели. По плану «UHL Flash» должно было прибыть в Роттердам 1 ноября. Третье судно компании – «UHL Fusion» – сейчас находится в одиночестве севернее Новосибирских островов. Примерно в 500 км восточнее «UHL Fusion» находится новейший балкер «Nordic Nuluujaak», перевозящий руду из залива Милн на севере Канады. Он идёт вместе с судном «Golden Suek». Рядом находятся ещё рудовозы «Nordic Quinngua» и «Golden Pearl».

Ещё один сухогруз – «Адмирал Шмидт» – ждёт помощи ледокола, чтобы пройти сквозь толстые льды к югу от острова Врангеля. По другую сторону ледяного пролива находится финское судно «Kumpula».

Может случиться так, что в итоге часть находящихся здесь судов нарушит российские правила судоходства. У большинства из них нет разрешения на плавание в толстых морских льдах без ледокольного сопровождения. К тому же как минимум одно судно вот-вот превысит разрешенное время пребывания на СМП.

Танкер «Андрей Первозванный» может находиться здесь только до 9 ноября.

В худшем случае некоторым судам, возможно, придётся провести здесь недели и месяцы. Так, в 2017 году три судна почти на всю зиму остались в ледовом плену в Певеке. Они не могли самостоятельно выбраться из толстых местных льдов, а атомные ледоколы «Росатомфлота» были заняты на других участках Севморпути».

Сегодня на обширной акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря работает только один атомный ледокол. В начале ноября «Вайгач» привёл несколько судов в Певек и с тех пор находится в этом районе. По состоянию на 8 ноября ледокол помогает «Андрею Первозванному» и «Владимиру Русанову» пройти восточную часть Восточно-Сибирского моря.

Его «одноклассник» «Таймыр» занят проводкой судов по ледяному проливу Вилькицкого.

Эти два ледокола предназначены для работы на мелководье и в основном используются в районе Обской губы и Енисейского залива.

Тем временем самый новый и мощный российский ледокол «Арктика» все еще стоит в Санкт-Петербурге, где был на ремонте. «Ямал» и «50 лет Победы» пришвартованы в Мурманске.

Сложные навигационные условия сложились несмотря на необычайно тёплую октябрьскую погоду. По данным Росгидромета, октябрь оказался намного теплее обычного – на большей части побережья Российской Арктики температура превышала норму на 2−4 градуса. При этом в регионе наблюдаются сильные ветра. По информации администрации СМП, в первую неделю ноября здесь бушевали шторма с порывами ветра до 30 м/с.

Сложная ледовая обстановка на СМП вызывает тревогу, поскольку к зиме 2023−2024 гг. грузовая навигация по маршруту должна стать круглогодичной, а к 2030 году планируется увеличить объёмы перевозки грузов до 150 млн тонн в год, пишет www.rzd-partner.ru.