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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 15:30

Сложная операция по удалению крупной опухоли подтверждает необходимость прохождения регулярных профилактических медицинских осмотров, а также диспансеризации

В онкоурологическое отделение Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина поступил пациент трудоспособного возраста. В ходе обследования у него была выявлена крупная опухоль левой почки с жизнеугорожающим осложнением – обширным тромбом, распространяющимся из почечной вены левой почки в нижнюю полую вену. Для проведения экстренного оперативного вмешательства в учреждении незамедлительно была сформирована мультидисциплинарная бригада врачей специалистов в составе: уролог, сердечно-сосудистый хирург, анестестезиолог-реаниматолог.

К сожалению, сохранить левую почку пациента не удалось из-за тромбоза питающих сосудов и нарушения кровообращения в ней. Врачи провели радикальную нефрэктомию (удаление органа вместе с опухолью), а также извлекли тромб из почечной вены и нижней полой вены. Продольный размер опухоли составил более 10 см.

Из-за сложности оперативного вмешательства, которое продлилось пять часов, операцию проводили наиболее подготовленные врачи, главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области: главный уролог Дмитрий Тёмкин, главный сердечно-сосудистый хирург Александр Иваков.

В ходе проведенной операции жизнь пациента была спасена.

На шестые сутки после операции пациент в удовлетворительном состоянии был выписан для дальнейшего наблюдения врачами-онкологами.

Данный клинический случай подчеркивает необходимость прохождения регулярных профилактических медицинских осмотров, а также диспансеризации.

Многие онкологические заболевания, включая опухоли почек, на ранних стадиях протекают бессимптомно. Только систематические профилактические медицинские осмотры позволяют выявить заболевания до развития осложнений, таких как тромбоз или метастазирование. Осмотры следует проходить ежегодно, даже при отсутствии жалоб. Ранняя диагностика заболеваний позволяют увеличить шансы на полное выздоровление.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, развитие системы ранней диагностики онкологических заболеваний является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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