Сложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой елью

Любой северянин старше 18 лет может самостоятельно срубить ель к новогодним праздникам, заключив договор купли-продажи в региональном лесничестве. Заготовить ель от 1 до 3 метров можно в период с 15 по 29 декабря.

Как отмечает Минприроды Мурманской области, процедура получения дерева к празднику включает в себя несколько ключевых шагов.

Необходимо заполнить заявление, оплатить услугу и оформить договор купли-продажи в рабочие часы в лесничестве. Далее лесники подберут необходимый участок, где можно будет срубить приобретенное хвойное дерево.

Заготовка будет происходить под чётким контролем инспекторов на специально отведенных лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

В текущем году цены на ель варьируются от 23 до 69 рублей в зависимости от выбранного размера. Важно отметить, что рубить лесные насаждения может исключительно тот, с кем заключён договор, без передачи права на вырубку третьим лицам.

С местами для рубки, формой заявления и реквизитами для оплаты можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, при попытке срубить ель, не отведенную для заготовки по заключенному договору, покупателю грозит административный штраф или же уголовная ответственность (в зависимости от ущерба).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557768/#&gid=1&pid=1