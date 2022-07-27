Сложность поиска работы за 3 месяца снизилась. Легче всего трудоустроиться россиянам в 27-29 лет

Трудность поиска работы за 3 месяца снизилась до уровня прошлого года. Сложнее всего приходится соискателям старше 60 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 россиян из всех округов страны.

«SuperJob» предложил соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний балл по рынку труда составил 6,4. Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Самые молодые соискатели (18—20 лет) оценили трудности поиска работы в 6,0 баллов. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет (8,2 балла).

Мужчинам проще всего искать работу в 27—29 лет (4,7 балла), женщинам — в 30—32 года (4,6 балла). Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин — это 51—53 года (8,5 балла), у женщин — от 54 до 56 лет (8,3 балла).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в апреле 2022 года, средняя оценка сложности поиска работы снизилась с 7,3 до 6,4 балла и находится сейчас на уровне 2021 года (6,5 балла).