Сложностей в трудоустройстве стало меньше – оценки молодых специалистов

Выпускники вузов 2022—2024 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 6,6 балла из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие молодые специалисты 2022—2024 гг. выпуска из всех округов страны.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране остаётся на рекордно низком уровне (2,3% по данным на ноябрь 2024 г.). Многие отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Конкуренция за рабочие места среди соискателей снижаётся.

Насколько сложно в таких условиях найти подходящую работу выпускникам вузов? Мы попросили выпускников 2022–2024 годов оценить трудности по шкале от 0 до 10 (где 0 — совершенно несложно, нет трудностей, а 10 — очень сложно, практически невозможно), и средний балл составил 6,6. При этом чем моложе выпускник, тем выше его оценки трудностей поиска работы. Выпускники 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,4 балла, а выпускники 2024 года — уже в 6,7 балла. Снижение уровня неуверенности у молодежи происходит по мере наработки трудового стажа. Именно отсутствие опыта выпускники назвали основной помехой при поиске работы (59%).

Что же ещё мешает новоиспеченным специалистам при поиске подходящей работы?

Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями на старте карьеры, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учёбой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.

По сравнению с 2023 годом молодые специалисты стали реже жаловаться на отсутствие опыта как на препятствие для трудоустройства: 69% два года назад и 59% сейчас. О том, что трудностей при поиске работы не возникало, напротив, стали рассказывать чаще (5% в 2023 году и 12% сейчас).

Время проведения опроса: 10 января — 3 февраля 2025 года.