Случай грубейшего нарушения обращения с ТКО выявлен в н.п. Зашеек Мурманской области

В н.п. Зашеек Мурманской области выявлено грубое несоблюдение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На площадку для складирования крупногабаритных отходов были вывезены остатки гаража — строительный мусор, который к крупногабаритным отходам не относится и размещению на таких площадках не подлежит.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», площадки для крупногабаритных отходов предназначены исключительно для временного размещения отходов, образующихся в жилых помещениях. К КГО относятся старая мебель, бытовая техника, коробки, а также отходы текущего косметического ремонта — обои, двери, оконные рамы. Остатки гаража — это строительный мусор, который под это определение не подпадает. Региональный оператор не имеет права вывозить такие отходы, ответственность за ликвидацию несанкционированной свалки лежит на собственнике земельного участка — в данном случае им является муниципалитет.

Мусоровывозящей компании удалось установить личности людей, которые привезли остатки гаража на площадку, информация будет передана в соответствующие органы. Привлеченным к ответственности грозит штраф до 3000 рублей, а кроме того, с них могут быть взысканы все расходы на ликвидацию несанкционированной свалки.

Из-за этого инцидента жители посёлка фактически лишились возможности пользоваться площадкой по назначению — складировать крупногабаритные отходы стало невозможно. Подобные случаи происходят регулярно: люди, не желая тратиться на вывоз строительного мусора и его безопасную утилизацию, оставляют его на контейнерных площадках. Это захламляет территорию и создаёт неудобства для всех остальных.

Регоператор напоминает, что на площадках для ТКО и КГО нельзя размещать древесно-растительные отходы — ветки после обрезки деревьев, скошенную траву и тому подобное. С 2025 года федеральный закон прямо запрещает складировать такие отходы на контейнерных площадках: это одна из ключевых мер по борьбе с захламлением территорий в тёплое время года. Ответственность за обращение с растительными отходами несут исполнители работ по обрезке и покосу, а также собственники земельных участков. Не относятся к ТКО и автомобильные шины — их владельцы обязаны самостоятельно заключать договор со специализированной организацией для утилизации. Информацию о местах сбора отработанных покрышек можно получить в администрации муниципальных образований.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».