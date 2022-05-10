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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.22 14:00

«Случайный вальс» и неслучайные встречи – второй раз ММТП провел трогательную акцию в честь Дня Победы

«Случайный вальс» - так называлась акция, которая в День Победы прошла в сквере перед Морским вокзалом Мурманска по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт». В ней приняли участие воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту, работники градообразующего предприятия, мурманчане и гости города. Её сердцем стала мелодия одной из самых лиричных песен Великой Отечественной войны «Случайного вальса». Спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны под неё кружились пары в знак памяти о тех, кто приближал Победу в 1945-м году.

«Мурманский морской торговый порт всегда был и остается активным участником мероприятий, посвященных чествованию Великой Победы. И сегодня – не исключение. Уже второй раз мы организуем акцию «Случайный вальс» в ознаменование Великой Победы. Я поздравляю всех мурманчан с праздником, с Днём Победы и желаю мирного неба над головой!», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. Современное поколение мурманских портовиков бережно сохраняет память о тех годах.

«Нужно низко поклониться тем людям, которые ежегодно организуют такие мероприятия и помнят о мурманчанах, которые погибли, и о тех портовиках, которые отдали свою жизнь во имя Великой Победы. Это очень важно, что старейшее предприятие региона сохраняет память, значит сохраняет память и город Мурманск», - сказал глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Завершением акции стал конкурс творческих номеров, посвящённых Дню Победы, в котором приняли участие работники АО «ММТП», их дети и все желающие.

 

 

 

 

Фото и видео АО «ММТП».

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