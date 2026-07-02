«Слуги Мельпомены»: в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится премьера постановки «Алиса в Стране Чудес»

5 июля в 16.00 на сцене Центр современного искусства «СОПКИ.21А» театральный коллектив «Научки» «Слуги Мельпомены» даст премьеру спектакля «Алиса в Стране Чудес». Постановка создана по мотивам одноимённого произведения английского писателя, математика и философа Льюиса Кэрролла.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, девочку Алису, некогда жившую в викторианской Англии, знают дети по всему миру, ведь это она погналась за белым кроликом, спустилась в таинственную нору и оказалась в Стране Чудес, где всё не как у людей, где неожиданные встречи, фокусы, превращения, игры, головоломки, сюрпризы не дают заскучать ни на минуту. Наша Алиса – более глубокая и земная, она переживает за отношения родителей и стремится к добру и справедливости.

Режиссёр постановки Анна Барышкина, драматург Анастасия Сорокина, куратор Юлия Шохова.

(12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457305342%2F31b51a31bd07a12cc0