Слушатели Школы арктического гостеприимства узнали об особенностях разработки новых турмаршрутов и организации самостоятельных путешествий

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялся очередной семинар программы «Муниципальный турликбез» Школы арктического гостеприимства. Мероприятие было организовано с целью развития компетенций и обмена опытом между муниципальными специалистами в сфере культуры и туризма.

Участниками мероприятия стали представители муниципальных администраций, агентств развития, учреждений культуры и туристического сообщества из всех муниципалитетов области.

В ходе семинара специалисты презентовали сценарии пребывания самостоятельных туристов на территориях муниципалитетов, обменялись опытом разработки новых туристических маршрутов и выявили сложности при организации самостоятельных путешествий по региону.

Во второй части мероприятия участники познакомились с новыми походами к разработке городских экскурсий, представленными заведующим отделом по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея Ариной Чубарь. Она презентовала авторскую экскурсию по мозаикам города, разработанную в рамках волонтёрского проекта.

Представители Туристского информационного центра Мурманской области познакомили участников семинара с особенностями подготовки и реализации интерактивного квеста, который проводился в культурно-выставочном центре Русского музея.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, муниципальный турликбез стал эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития туристической инфраструктуры в регионе, а также для обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере.

Фото: https://gov-murman.ru