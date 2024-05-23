Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ приступили к практическим занятиям на Северном флоте

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте.

Офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ, будут изучать боевые возможности Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации в соответствии с боевым предназначением.

Практические занятия слушателей ВАГШ ВС РФ начались со встречи с командованием СФ, в ходе которой были заслушаны доклады об организационно-штатной структуре СФ, о назначении, составе, решаемых задачах и возможностях объединений и соединений, сил и войск флота, а также о развитии военной инфраструктуры в Арктике.

Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью территориального центра управления СФ.

Слушатели ВАГШ ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил СФ, ознакомятся с выставкой вооружения, военной и специальной техники береговых войск, подразделений противодиверсионных сил и средств, а также флотских спасателей.

Также запланированы практические занятия в подводных силах СФ.

Планом практических занятий предусмотрен выход слушателей академий в море на ряде боевых кораблей СФ. В ходе морской части практических занятий слушатели ВАГШ ВС РФ ознакомятся с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будут выполнены ряд боевых упражнений с применением практического вооружения — зенитных ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов.

Во время пребывания на Северном флоте запланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка «К-21» музея Военно-воздушных сил СФ.

Практические занятия со слушателями ВАГШ ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514020@egNews