Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ приступили к практическим занятиям на Северном флоте

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте.

Офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ, будут изучать боевые возможности Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей и авиации в соответствии с боевым предназначением.

Практические занятия слушателей ВАГШ ВС РФ начались со встречи с командованием Северного флота, в ходе которой были произведены доклады о задачах, составе, состоянии и перспективах развития Северного флота.

Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью территориального центра управления СФ.

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота, ознакомятся с выставкой вооружения, военной и специальной техники береговых войск, подразделений противодиверсионных сил и средств, а также флотских спасателей.

Также спланированы практические занятия в подводных силах Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, планом практических занятий предусмотрен выход слушателей академий в море на ряде боевых кораблей Северного флота. В ходе морской части практических занятий слушатели военных академий ознакомятся с элементами развертывания сил флота, противодиверсионной обороны и противодействия роботизированным комплексам противника, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будет выполнен ряд боевых упражнений с применением практического вооружения – зенитных ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов.

Во время пребывания на Северном флоте также запланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка К-21», музея Военно-воздушных сил СФ.

Практические занятия со слушателями ВАГШ ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.

Фото: https://mil.ru/news/0977cefe-012c-47f8-a8a9-b24c05260843