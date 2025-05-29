В Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработниковТоп востребованных профессий и высоких зарплат в летних вакансиях Мурманской области от hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 09:45

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ приступили к практическим занятиям на Северном флоте

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте.

Офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ, будут изучать боевые возможности Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей и авиации в соответствии с боевым предназначением.

Практические занятия слушателей ВАГШ ВС РФ начались со встречи с командованием Северного флота, в ходе которой были произведены доклады о задачах, составе, состоянии и перспективах развития Северного флота.

Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью территориального центра управления СФ.

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота, ознакомятся с выставкой вооружения, военной и специальной техники береговых войск, подразделений противодиверсионных сил и средств, а также флотских спасателей.

Также спланированы практические занятия в подводных силах Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, планом практических занятий предусмотрен выход слушателей академий в море на ряде боевых кораблей Северного флота. В ходе морской части практических занятий слушатели военных академий ознакомятся с элементами развертывания сил флота, противодиверсионной обороны и противодействия роботизированным комплексам противника, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будет выполнен ряд боевых упражнений с применением практического вооружения – зенитных ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов.

Во время пребывания на Северном флоте также запланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка К-21», музея Военно-воздушных сил СФ.

Практические занятия со слушателями ВАГШ ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/0977cefe-012c-47f8-a8a9-b24c05260843

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Что делает твоя жена». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии мая – топ от «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара США поднимается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»