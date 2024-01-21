«Слушай, Ленинград!»: областной художественный музей приглашает на уникальную выставку о культуре в осажденном городе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, уникальные экспонаты, рассказывающие о культурной жизни блокадного Ленинграда, представила новая выставка, которая начала работу в областном художественном музее.

Экспозиция «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944» является частью историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича. Выставку дополняют экспонаты из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ Государственного музея музыкального и театрального искусства и Центрального государственного архива литературы и искусства.

Подлинные произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией позволят прочувствовать историческую эпоху, помогут осознать цену «Ленинградской Победы» и самоотверженность людей – состава филармонии и Ленинградского радиокомитета, чьё творчество и неоценимый вклад в духовную жизнь блокадного города помогли ему выстоять «всем смертям назло». Имена творивших в блокадном Ленинграде деятелей культуры, навсегда вписаны в гуманитарную летопись Второй мировой войны. На «полифоническом» экспонатном материале, раскрывающем повседневность работы Филармонии, Ленинградского радиокомитета, наиболее полно раскроется роль культуры и её деятелей — музыкантов, артистов, радиоработников - в поддержании морального духа горожан.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, один из главных экспонатов выставки – радио-тарелка, через которую шло сетевое вещание в то время. На выставку приехали экспонаты из Музея театрального и музыкального искусства – камертон и дирижёрская палочка, а также предметы быта и первой медицинской помощи из Военно-медицинского музея Министерства обороны, подлинник программки концерта 9 августа 1942 года, хлебные карточки из музея Политической истории России и архивные документы, свидетельствующие о музыкальной повседневности филармонической жизни блокадного Ленинграда.

Увидеть необычную экспозицию можно в Культурно-выставочном центре Русского музея до 3 марта.

Фото: https://gov-murman.ru