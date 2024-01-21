Морские инженеры Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск РоссииВысокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и Мурмашей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 16:00

«Слушай, Ленинград!»: областной художественный музей приглашает на уникальную выставку о культуре в осажденном городе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, уникальные экспонаты, рассказывающие о культурной жизни блокадного Ленинграда, представила новая выставка, которая начала работу в областном художественном музее.

Экспозиция «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944» является частью историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича. Выставку дополняют экспонаты из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ Государственного музея музыкального и театрального искусства и Центрального государственного архива литературы и искусства.

Подлинные произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией позволят прочувствовать историческую эпоху, помогут осознать цену «Ленинградской Победы» и самоотверженность людей – состава филармонии и Ленинградского радиокомитета, чьё творчество и неоценимый вклад в духовную жизнь блокадного города помогли ему выстоять «всем смертям назло». Имена творивших в блокадном Ленинграде деятелей культуры, навсегда вписаны в гуманитарную летопись Второй мировой войны. На «полифоническом» экспонатном материале, раскрывающем повседневность работы Филармонии, Ленинградского радиокомитета, наиболее полно раскроется роль культуры и её деятелей — музыкантов, артистов, радиоработников - в поддержании морального духа горожан.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, один из главных экспонатов выставки – радио-тарелка, через которую шло сетевое вещание в то время. На выставку приехали экспонаты из Музея театрального и музыкального искусства – камертон и дирижёрская палочка, а также предметы быта и первой медицинской помощи из Военно-медицинского музея Министерства обороны, подлинник программки концерта 9 августа 1942 года, хлебные карточки из музея Политической истории России и архивные документы, свидетельствующие о музыкальной повседневности филармонической жизни блокадного Ленинграда.

Увидеть необычную экспозицию можно в Культурно-выставочном центре Русского музея до 3 марта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)22:30«Шоколад». Художественный фильм (12+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины не доносят премию до дома в 2 раза чаще мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика