«Слушаю вас»: реклама услуг МТС по телефону без согласия абонента признана ненадлежащей

Как сообщает УФАС России по Мурманской области, гражданину поступил звонок рекламного характера с предложением скидки 50% на все услуги оператора МТС.

Согласие на получение рекламы гражданин не давал.

Рекламораспространителем является предприниматель из Москвы, который осуществлял звонки с рекламой, который считал, что согласие на получение рекламы может быть получено не только письменно, но по телефону до момента начала распространения рекламы. Поэтому, начиная свой разговор с вопроса: «Удобно ли вам сейчас говорить?» и, получив ответ: «Слушаю вас», предприниматель посчитал, что согласие на получение рекламы от абонента получено.

Антимонопольный орган с таким подходом не согласился и признал рекламу ненадлежащей.

Предпринимателю выдано предписание. В случае неисполнения предписания предпринимателю грозит штраф.