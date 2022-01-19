Служба «122» приняла почти 132 тысячи обращений жителей Мурманской области. Пик обращений пришёлся на 17 января

С начала 2022 года Единая региональная информационно-справочная служба «122» приняла 1379 обращений жителей Мурманской области. Самыми востребованными направлениями обращений северян были вопросы профилактики коронавируса, в том числе вакцинация, вызов врача на дом, информирование о результатах анализов на COVID-19. Пик обращений с начала 2022 года пришёлся на 17 января, а меньше всего тема коронавируса интересовала северян 1 января.

«Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области заработала служба «122», за информационной поддержкой по различным вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции, по единому телефону обратились 131957 северян. Наибольший интерес жителей региона вызвала профилактика COVID-19, в том числе вакцинация», – отметил руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров.

Сервис позволяет ознакомиться с информацией о коронавирусной инфекции, сообщить о прибытии из-за границы или о контакте с заболевшим, получить необходимые консультации по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (в том числе ведением бизнеса в условиях пандемии), соединиться с горячей линией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обратиться за помощью в волонтерский центр Мурманской области.

Операторы и голосовой помощник номера «122» обеспечивают информирование о цифровых сервисах для получения результатов лабораторных исследований; об адресах медицинских организаций для проведения лабораторных исследований и компьютерной томографии; о возможностях подачи жалоб на отказ в медицинской помощи и на качество предоставленных медицинских услуг; о вакцинации против COVID-19, а также по основным вопросам организации медицинской помощи при коронавирусе.

О необходимости мобилизовать единую службу «122» по ковиду во всех регионах в связи с распространением омикрон-штамма сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров. В регионы направят обновленную схему работы службы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, служба «122» заработала в Мурманской области в марте 2020 года. Звонки на номер 122 бесплатны для стационарных и мобильных телефонов на территории Мурманской области.