Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей

Как сообщает Минцифры, теперь перед отправкой пользователю смс для смены пароля портал запросит код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник. Также можно указать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из сообщения.

«В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS», — сообщается на сайте Минцифры.

Отмечается, что в службе поддержки портала не так много обращений по факту кражи учётных записей. Данные пользователей надёжно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, что нужно сделать, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта.

Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Уточняется, что мошенники могут предложить привязать QR-код к странице на госуслугах. В данном случае нужно положить трубку и не сообщать никаких данных. Также не надо отправлять СМС с кодами и менять пароль с помощью звонившего. После необходимо сообщить о звонке в МВД и на «горячую линию» поддержки портала госуслуг по номеру 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи, советуют специалисты Минцифры.

Минцифры РФ напомнило, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. «Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию», отмечается в сообщении.