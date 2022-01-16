В Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне«10 причин влюбиться в Мурманскую область» - на гастрофестивале в центре Мурманска можно попробовать арктическую кухню
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.22 12:00

Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей

Как сообщает Минцифры, теперь перед отправкой пользователю смс для смены пароля портал запросит код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник. Также можно указать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из сообщения.

«В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS», — сообщается на сайте Минцифры.

Отмечается, что в службе поддержки портала не так много обращений по факту кражи учётных записей. Данные пользователей надёжно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, что нужно сделать, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта.

Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Уточняется, что мошенники могут предложить привязать QR-код к странице на госуслугах. В данном случае нужно положить трубку и не сообщать никаких данных. Также не надо отправлять СМС с кодами и менять пароль с помощью звонившего. После необходимо сообщить о звонке в МВД и на «горячую линию» поддержки портала госуслуг по номеру 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи, советуют специалисты Минцифры.

Минцифры РФ напомнило, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. «Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию», отмечается в сообщении.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Среди олив». Художественный сериал, 2 серия (16+)20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 и 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика