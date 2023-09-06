Служба судебных приставов рекомендует ответственно относится к взятым на себя долговым обязательствам, но готова помочь, если коллекторы нарушают закон

Последние годы отмечается бум потребительского кредитования населения. Однако далеко не всем заёмщикам удаётся вернуть деньги в срок. Причины могут быть самые разные: человек мог лишиться работы, попасть в трудную жизненную ситуацию, или просто переоценил свои финансовые возможности.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, если не платить по кредиту, банк рано или поздно будет требовать долг, и сначала попытается вернуть деньги в досудебном порядке — самостоятельно или продав долг коллекторам.

При общении с кредиторами и коллекторами важно знать, что их деятельность строго регламентирована федеральным законом от 03.07.2016 №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Основная цель кредиторов и лиц, действующих от их имени, - убедить вернуть долг. Для этого в ход идут письма, телефонные звонки, смс-уведомления, общение в мессенджерах и личные встречи.

Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:

- любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни;

- личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в неделю;

- телефонные звонки допускаются не более 1 раза в сутки / 2 раз в неделю / 8 раз в месяц;

- сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц.

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества.

Не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц.

Нельзя вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно суммы долга, сроках возврата и негативных последствиях неуплаты.

Контроль за деятельностью коллекторов и юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, осуществляет Федеральная служба судебных приставов.

Поэтому, если вы столкнулись с нарушением ваших прав со стороны коллекторов, обращаться необходимо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. Это можно сделать и лично, и направив заявление по почте. К заявлению необходимо приложить доказательства нарушений: распечатки звонков и смс-сообщений, полученных у оператора сотовой связи; скриншоты снимков экрана телефона, записи телефонных переговоров.

Важно, при поступлении почтовых отправлений, текстовых, голосовых сообщений и телефонных звонков, направленных на возврат просроченной задолженности, зафиксировать их любым доступным способом.

На сайте УФССП России по Мурманской области (www.r51.fssp.gov.ru) для граждан размещены рекомендации о порядке действий в случае совершения неправомерных действий кредиторов, иных лиц. Рекомендации находятся в разделе: Обращения/Информация для сведения граждан/Информация для граждан/«Рекомендации на случай, если Вы оказались в тяжёлой жизненной ситуации, повлекшей просрочку, невыплату платежей».

Заявление о проведении проверки в отношении лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, можно направить в УФССП России по Мурманской области по адресу: 183012, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46, корп. 2.

Закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий коллекторов.

Служба судебных приставов рекомендует ответственно относится к взятым на себя долговым обязательствам, а в случае возникновения просрочки, предпринимать меры к погашению задолженности или через суд добиваться рассрочки. И обязательно сохранять все квитанции и расписки о погашении долга.