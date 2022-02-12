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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.22 18:00

Служба в армии помешала карьере каждого одиннадцатого отслужившего мужчины

Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере, и лишь 9% уверены в обратном. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство мужчин, служивших в армии, сообщили, что этот опыт отнюдь не помешал их карьере (83%). «Просто начал работать на полтора года позже»; «Служил по своему профилю радиотехника», — делятся опрошенные. Напротив, 9% мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их профессиональном пути. Чаще всего респонденты рассказывают, что из-за службы в армии потеряли работу, утратили навыки или лишились возможности получить высшее образование. «В результате пришлось сменить и профессию, и место жительства»; «Мне не дали поступить в вуз, после школы — сразу в сапоги»; «Забрали в армию через 10 дней после окончания техникума, стаж по специальности так и не получил», — комментируют респонденты.

Тех, чьей карьере служба в армии не помешала, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (87%). О том, что воинский долг негативно сказался на профессиональном развитии, мужчины до 34 лет говорят чаще, чем старшее поколение (16% против 8%).

Какая армия нужна стране: призывная или контрактная? Большинство россиян голосует за формирование вооруженных сил на контрактной основе (55%). Лишь 1 из 5 россиян (21%) считает, что стране нужна призывная армия. Причем среди служивших мужчин сторонников службы по призыву в 2 раза больше, чем среди неслуживших (26 и 13% соответственно), но большинство все равно за контрактную армию (65% среди служивших и 72% среди неслуживших).

За 2 года, минувших с момента аналогичного исследования «SuperJob», число сторонников контрактной армии выросло на 8 п.п.

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