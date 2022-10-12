Служба в пограничных органах гарантирует стабильную достойную заработную плату, а также социальные гарантии и льготы

Сегодня, как никогда остро, стоит задача по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району выполняет сложные и ответственные оперативно-служебные задачи на территории семи приарктических субъектов нашей Родины. Успех и эффективность их реализации всецело зависит от ежедневной качественной работы отважных и мужественных людей – сотрудников Пограничного управления.

Для прохождения военной службы по контракту Пограничное управление проводит набор граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте до 35 лет, готовых, при необходимости, проходить службу в Мурманской области, Архангельской области, в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края.

Кандидаты на службу должны иметь соответствующий уровень образования – не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья к прохождению военной службы, а также по своим личным, профессиональным и морально-деловым качествам соответствовать требованиям, предъявляемым к сотрудникам пограничных органов ФСБ России.

При зачислении на военную службу сотрудник пограничного органа получает достойное денежное содержание, обеспечивается продовольственным пайком, имеет право на бесплатный проезд (1 раз в год) к месту проведения основного отпуска и обратно на себя и одного члена семьи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сотрудники Пограничного управления имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, обеспечение санаторно-курортным лечением и отдыхом в ведомственных санаториях, домах отдыха, а также возможность участия (после 3-х лет службы) в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения.

Встречи с сотрудниками отдела кадров по вопросам устройства на военную службу проводятся в Пограничном управлении по адресу: г. Мурманск, ул. Северный проезд, 5, контактные телефоны: 8 (8152) 487-493, 8 (8152) 487-556, 8 (8152) 487-682. В настоящее время все должности в Пограничном управлении замещаемые военнослужащими женского пола укомплектованы. Набор кандидатов женского пола временно приостановлен.

Служба в пограничных органах гарантирует стабильную достойную заработную плату, а также социальные гарантии и льготы. Это престижное и благородное дело.