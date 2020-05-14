Служебная собака в свой первый «рабочий день» помогла полицейским найти тайник с наркотиками

В ходе проведения специальных оперативных мероприятий сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Мурманску был задержан молодой человек, который оборудовал места скрытого хранения наркотических веществ с целью дальнейшего сбыта.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой по кличке Табака. Обследовав местность, она незамедлительно взяла след и, пройдя несколько улиц, указала своим поведением места нахождения тайников. В общей сложности полицейскими было изъято 16 свертков с порошкообразным веществом.

По результатам проведенного экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследования в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое вещество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, служебная собака Табака недавно на службе в полиции. Это был её первый выезд на место преступления. По словам кинолога, собака выполнила поставленные перед ней задачи «на отлично».