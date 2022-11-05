Служебные романы между коллегами критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными

Романтические отношения между сослуживцами встречают вдвое меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными, как со стороны коллег, так и со стороны работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний и 1600 экономически активных россиян с опытом работы.

По мнению 47% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтику в отношениях руководителей и подчиненных критикуют 63% представителей компаний. В том, что чувства между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (26%). О служебных романах между руководителями и работниками такого же мнения придерживаются лишь 11%. Позитивную оценку влияния чувств между коллегами на их работу дали лишь 7% HR-менеджеров, 6% положительно оценили романы сотрудников, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.

Примерно те же тенденции прослеживаются и в ответах россиян, имеющих стаж работы: к романам между коллегами они относятся в целом более лояльно, чем к отношениям между начальством и подчиненными. В том, что возникшие чувства между сослуживцами вредят общему делу, уверены 44%. Связь руководителей и подчиненных критикуют 54%. Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идёт о коллегах, — 22%, если о начальстве и подчиненных, — 12%. И лишь по 7% опрошенных уверены в том, что романтика как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных, идет на пользу делу. Причём чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.