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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.23 11:00

Служебные ястребы «Экотехнопарка» хорошо перенесли зиму и готовы к весенней работе

Пернатые сотрудники орнитологической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик» Дарвин и Кассиопея хорошо перенесли зиму – они бодры, активны и даже прибавили в весе. К такому выводу пришли специалисты «Экотехнопарка» во время очередного осмотра служебных ястребов-тетеревятников.

Кассиопея поправилась на 150 граммов: это около 10 процентов от прежнего веса, а Дарвин – на 50 граммов. При скромных габаритах самца, который вдвое легче самки, это очень неплохой результат.

Пережить суровую заполярную зиму ястребам помогли хорошее питание - до трёхсот граммов корма (мышей и перепелок) в сутки в зависимости от температуры воздуха и специальные вольеры. Сами они изготовлены из дерева, окна в них оборудованы сеткой, т.к. птица должна видеть препятствие, а о стекло может просто разбиться. Через сетку проходит дневной свет и свежий воздух, есть обзор окрестностей. От сквозняков защищают ставни, а комфортную температуру поддерживают специальные инфракрасные лампы.

На полу в вольерах для ястребов размещают ветки хвойных деревьев. Это отличное обогащение среды обитания птицы. Кроме того, летучие соединения, выделяющиеся из веток в тепле, полезны для профилактики паразитов и органов дыхания пернатых.

Орнитологическая служба в Мурманском филиале АО «Ситиматик» была создана в сентябре 2021 года. Тогда в сезон количество чаек и врановых, фактически обитавших на объектах размещения ТКО «Экотехнопарка», по оценкам специалистов могло доходить до 10 тысяч особей. И эта «пернатая дивизия» доставляла немало хлопот предприятию. Решить проблему помог метод биорепеллентации. Биорепеллентация (от «био» - жизнь и «репеллент» - отпугивающее вещество) – способ вытеснения одних живых существ другими. В данном случае – стайных птиц ястребами-тетеревятниками.

В задачи орнитологической службы входит контроль за популяцией птиц на территории полигона ТКО. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц – самый эффективный и экологический метод.

Пока у Дарвина и Кассиопеи работы немного. Сильные ветры и снегопады разогнали чаек, ворон и воронов по укрытиям. И ястребы спокойно готовятся к сезонной линьке и весенне-летнему сезону, когда к местным обитателям добавятся ещё и перелётные птицы. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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