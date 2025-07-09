Служебный роман, или Встретить свою вторую половинку на работе

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Напомним, официально он установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года. В преддверии праздника аналитики hh.ru провели опрос среди работающих местных жителей и выяснили, что у 41% опрошенных респондентов был опыт романа на работе.

«Если взять в расчёт среднестатистическую рабочую неделю в 40 часов, то в среднем за 40 лет трудового стажа человек проводит на работе около 10 лет. А если учесть, что объём переработок с каждым годом растёт всё больше, то мы можем в сумме проводить на работе до 15 и даже 20 лет. Таким образом, работа действительно становится для нас вторым домом. Мы проводим здесь большое количество времени с людьми, которые зачастую становятся не просто коллегами, а настоящими друзьями и даже партнёрами и семьями. В связи с этим аналитики hh.ru решили выяснить, а как часто работа приносит не только деньги, но возможность создать семью. Выяснилось, что люди действительно достаточно часто могут находить вторую половинку на работе» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Опрос hh.ru показал, что сразу у 41% опрошенных работающих жителей региона были случаи служебных романов. Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (52%), работники сферы туризма и ресторанов (33%), а также менеджеры по продажам (36%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 22%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 21%, а среди мужчин – 30%.

При этом интересно, что всего объёма тех, у кого был роман на работе более трети (32%) все ещё находятся в счастливых отношениях: 20% всё ещё вместе, но ещё не поженились, а 12% стали семьёй официально. Более того 5% опрошенных успели пожениться и даже развестись.

Также выяснилось: 40% опрошенных отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 4% случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 10% - позитивно. Остальные затруднились ответить.