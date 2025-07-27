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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.25 10:00

«Служу Отечеству»: по всей стране стартовали встречи молодёжи с ветеранами СВО

В России стартовал второй сезон Всероссийской акции «Служу Отечеству», которая объединяет ветеранов СВО и молодёжь. С 23 июля мероприятия проходят во всех регионах страны, включая Донбасс и новые территории. В первый день к акции присоединились 30 субъектов, участие приняли около 30 тысяч человек.

Организаторы — Российское общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества» — делают акцент на живом диалоге между поколениями. Ветераны делятся с молодежью историями службы, рассказывают о мужестве, долге и любви к Родине. Такие встречи проходят в детских лагерях, молодежных центрах и образовательных учреждениях.

«Это важный шаг в укреплении связи поколений. Молодежь должна не просто знать историю, а чувствовать ответственность за будущее страны. Такие инициативы — это неформальные уроки патриотизма, где ценности передаются не из учебников, а из первых уст», — отметила замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На встречах выступают не только участники СВО, но и военные медики, корреспонденты, представители ветеранских организаций. В Мурманской области участие в акции примут участники программы «Герои Севера».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул: «Для нас это не просто акция, а важная миссия. Она даёт возможность ветеранам обрести новую роль наставников, а молодежи — услышать правду о героизме, ответственности и служении России».

Акция продлится до 22 августа — Дня Государственного флага Российской Федерации. В течение этого времени во всех регионах страны пройдут лекции и встречи, приуроченные к значимым датам — Дням воинской славы, праздникам Вооруженных сил, Дню ВМФ и другим. Основой для общения станут специально подготовленные методические материалы, такие как «Кто такие герои?» и «Служение Отечеству: из поколения в поколение».

В прошлом году в рамках акции прошло более тысячи мероприятий. Слушателями стали около 30 тысяч человек, а на сцену перед молодёжью вышли более 250 героев — участников СВО и известных военных журналистов. В этом году проект расширяет охват и продолжает формировать у молодёжи образ современного героя — человека долга, чести и гражданской ответственности.

 

 

 

Фото (Дарья КАМОЧКИНА и пресс-служба Печенгского округа): https://gov-murman.ru/info/news/550954/#&gid=1&pid=2

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