«Слышу, что по теме работы управляющих компаний есть сбой, это нужно исправлять»: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Печенгского округа

6 октября в ходе рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями.

Одна из северянок обратилась с просьбой привести в порядок фасады жилых домов в Заполярном, а также сообщила, что управляющая компания провела лишь выборочный ремонт подъездов на улице Бабикова. Также она уточнила, что во дворе необходимо провести работы по благоустройству.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов ответил, что на улице Бабикова были проведены работы, заасфальтировали половину участка, следующий сделают в будущем году.

Ещё один вопрос касался устранения неприятного запаха в подъездах дома на улице Юбилейная. Северянка отметила, что управляющая компания бездействует.

Ещё одна жительница сообщила, что в доме на улице Юбилейная, 2 в конце августа должны были начаться ремонтные работы швов и панелей, однако они так и не были выполнены. Одна из заявительниц попросила обратить внимание на многоквартирный дом на улице Юбилейная, 17. Ранее жильцами были обнаружены подтеки, в одной из комнат уже появилась плесень. Та же проблема наблюдается и в ряде других домов.

«Слышу, что по теме работы управляющих компаний есть сбой, это нужно исправлять. Бывают ситуации, когда сразу нельзя сделать, но важно объяснять эти моменты людям. Нужно понять, как усилить управляющую компанию, а администрации наладить обратную связь. Эти вопросы должны решаться на местном уровне. Прошу их зафиксировать и проработать», — сказал глава региона.

Ряд жителей округа сообщили, что в их домах отсутствует отопление. Все адреса зафиксированы для решения вопроса.

Одно из обращений касалось доступности медицинской помощи, в округе наблюдаются проблемы с талончиками к эндокринологу, также присутствует только один платный центр, где можно сдать анализы, однако стоимость услуг завышена. На встрече присутствовала главный врач Печенгской центральной районной больнице. Андрей Чибис попросил взять на особый контроль данную ситуацию.

Ещё одна северянка поблагодарила за асфальтирование дорожного покрытия во дворе и попросила обустроить детскую площадку во дворе на улице Мира, 8-12.

«Напомню, что недавно в Заполярном был благоустроен парк «Новых возможностей». Это универсальная площадка для северян любого возраста. Он находится в пяти минутах ходьбы от вашего адреса. Но если в домах действительно много детей, то, конечно, нужно проработать этот вопрос. Также напомню, что дворы — это и собственность жильцов тоже. Мы будем помогать людям, например, можем софинансировать работы. Но жильцам также необходимо обращать внимание на ситуацию и проявлять инициативу, относиться к объектам бережнее», — отметил губернатор.

Юный северянин обратился с просьбой создание хоккейнного корта.

«Я помню ваш вопрос. Мы нашли возможность и договорились с компанией «Норильский никель», в недавно законченном соглашении эти средства предусмотрены. Отмечу, что если начнём делать сейчас, то этот сезон у вас выпадет, лучше будет, если мы сделаем его за лето», — сказал глава региона.

Одна из жительниц поблагодарила команду правительства за приведение в порядок общежития мурманского колледжа, где училась её дочь.

Ещё одно обращение касалось обустройства ливневок вокруг школы №19. Весной там образуется большая лужа. Вопрос также передан на проработку и поиск технического решения администрации округа.

Все обращения оперативно будут взяты в работу, ряд обсудят в рамках оперативного совещания, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru