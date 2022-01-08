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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.22 14:00

Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян

Москва, Московская область и Татарстан выбраны в качестве трёх пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Отказаться от бумажного паспорта и перейти на цифровой аналог главного документа гражданина РФ готовы пока только 3 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 41% опрошенных против подобного нововведения. 28% затруднились с оценкой.

Предложения оцифровать тот или иной документ в последнее время обсуждаются регулярно и, к примеру, трудовую книжку уже перевели в электронный формат. Среди россиян чаще всего звучит мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) — за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.

Электронные трудовые книжки уже введены, а какие ещё документы, по мнению россиян, следует оцифровать? Судя по данным «SuperJob», паспорт и водительские права назвали 24%, свидетельство о рождении — 25%, медицинскую карту — каждый третий, ИНН и СНИЛС — по 39%, полис ОМС — 44%. И за два года, прошедших с момента аналогичного исследования, общественное мнение в этом вопросе изменилось незначительно.

Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно), да и о возможности полного перехода на цифровые документы говорили в 1,5 раза чаще (15 и 10%). Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодёжи до 24 лет (42%), с увеличением возраста респондентов количество желающих стать обладателем смарт-карты снижается (24% среди россиян старше 45-ти). Среди молодёжи больше всего и тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов (18%).

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