Смартфоны, бытовая техника, путевки и лекарства — самые дорогие покупки россиян за год

Самые дорогие покупки мужчин — смартфоны, женские — путевки и медикаменты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Топ-5 дорогих покупок россиян за год: электронные устройства (19%), бытовая техника, путевки и лекарства (по 16%), одежда и товары для дома (по 14%). Причём у мужчин на первом месте гаджеты и девайсы (20%), а у женщин первую строку поделили траты на путешествия и на оплату лечения (по 21%).

Россияне до 34 лет значительно чаще тех, кто старше, называли самой дорогой покупкой электронные устройства. Опрошенные в возрасте от 45 лет чаще более молодых сограждан разорялись на ремонт авто.

Респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще «бьёт по карману» покупка гаджетов и девайсов, медицинские расходы. Россияне с доходом от 100 тысяч рублей, чаще называли в качестве дорогих приобретений недвижимость, авто, путевки, товары для дома.

В топ-3 статей расходов россиян, на которые у них уходит больше всего денег, — продукты (61%), услуги ЖКХ (39%) и выплаты по кредитам (28%). Мужчины в качестве наиболее затратных статей чаще называли ремонт жилья и авто, бензин, женщины — коммуналку, медикаменты и одежду.

У россиян до 34 лет больше денег уходит на аренду жилья. Опрошенные от 35 до 44 лет больше тратятся на выполнение кредитных обязательств. Респонденты старше 45 лет считают, что очень много платят за услуги ЖКХ.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей среди самых затратных статей бюджета чаще называли расходы на продукты и одежду. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, — платежи по кредитам, содержание автомобиля, оплату обучения (своего или членов семьи).